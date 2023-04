**Calcio: Serie A, Salernitana-Inter 1-1** (Di venerdì 7 aprile 2023) Salerno, 7 apr. - (Adnkronos) - Salernitana a Inter pareggiano per 1-1 nel primo dei tre anticipi della 29/a giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Arechi' di Salerno. Al vantaggio nerazzurro con Gosens al 6', replica Candreva al 90'. In classifica i nerazzurri agganciano momentaneamente il Milan al 3° posto con 51 punti, mentre i granata salgono a quota 29 in 15/a posizione. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) Salerno, 7 apr. - (Adnkronos) -pareggiano per 1-1 nel primo dei tre anticipi della 29/a giornata diA, disputato allo stadio 'Arechi' di Salerno. Al vantaggio nerazzurro con Gosens al 6', replica Candreva al 90'. In classifica i nerazzurri agganciano momentaneamente il Milan al 3° posto con 51 punti, mentre i granata salgono a quota 29 in 15/a posizione.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Ndombele a So Foot: 'Ero venuto qui con un orologio costoso, i miei compagni mi hanno avvertito sui rischi a… - sportface2016 : Inchiesta #Lazio, Claudio #Lotito non perquisito per via dell'immunità da senatore: non gli sono stati sequestrati… - Gazzetta_it : #Roma e #Lazio, occhio alle chat: ipotesi #plusvalenze gonfiate del 30-50% - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Salernitana-Inter 1-1: Candreva agguanta il pari al 90' - RaiNews : Salernitana-Inter 1-1. Clamoroso pareggio dei granata Sblocca il risultato già al 6' con Gosens, i nerazzurri si fa… -