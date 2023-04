Calcio: Serie A, Salernitana-Inter 0-1 dopo il primo tempo (Di venerdì 7 aprile 2023) Salerno, 7 apr. - (Adnkronos) - L'Inter conduce per 1-0 sulla Salernitana al termine del primo tempo dell'anticipo della 29/a giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio 'Arechi' di Salerno. A decidere sin qui il match la rete di Gosens al 6'. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) Salerno, 7 apr. - (Adnkronos) - L'conduce per 1-0 sullaal termine deldell'anticipo della 29/a giornata diA, in corso di svolgimento allo stadio 'Arechi' di Salerno. A decidere sin qui il match la rete di Gosens al 6'.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Ndombele a So Foot: 'Ero venuto qui con un orologio costoso, i miei compagni mi hanno avvertito sui rischi a… - sportface2016 : Inchiesta #Lazio, Claudio #Lotito non perquisito per via dell'immunità da senatore: non gli sono stati sequestrati… - Gazzetta_it : #Berlusconi ha la leucemia: diagnosi a fine marzo, avviate subito le cure - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Lecce-Napoli, ecco le formazioni ufficiali della partita - apetrazzuolo : SERIE A - Lecce-Napoli, ecco le formazioni ufficiali della partita -