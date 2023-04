**Calcio: Serie A, Milan-Empoli 0-0** (Di venerdì 7 aprile 2023) Milano, 7 apr. - (Adnkronos) - Milan ed Empoli pareggiano 0-0 nell'anticipo serale della 29/a giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Meazza'. In classifica i rossoneri sono terzi con 52 punti, mentre i toscani sono in 14/a posizione a quota 32. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023)o, 7 apr. - (Adnkronos) -edpareggiano 0-0 nell'anticipo serale della 29/a giornata diA, disputato allo stadio 'Meazza'. In classifica i rossoneri sono terzi con 52 punti, mentre i toscani sono in 14/a posizione a quota 32.

