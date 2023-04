**Calcio: Serie A, Lecce-Napoli 1-2** (Di venerdì 7 aprile 2023) Lecce, 7 apr. - (Adnkronos) - Il Napoli batte 2-1 il Lecce nel secondo anticipo della 29/a giornata di Serie A, disputato allo stadio di Via del Mare della città salentina. A decidere il match l'autorete di Gallo al 64'. Prima passano in vantaggio gli ospiti con un gol Di Lorenzo al 18', a cui risponde Di Francesco al 52'. In classifica gli azzurri sono saldamente primi con 74 punti, ben 19 in più della Lazio seconda, mentre i giallorossi, al 6° ko di fila, sono sedicesimi a quota 27. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023), 7 apr. - (Adnkronos) - Ilbatte 2-1 ilnel secondo anticipo della 29/a giornata diA, disputato allo stadio di Via del Mare della città salentina. A decidere il match l'autorete di Gallo al 64'. Prima passano in vantaggio gli ospiti con un gol Di Lorenzo al 18', a cui risponde Di Francesco al 52'. In classifica gli azzurri sono saldamente primi con 74 punti, ben 19 in più della Lazio seconda, mentre i giallorossi, al 6° ko di fila, sono sedicesimi a quota 27.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Ndombele a So Foot: 'Ero venuto qui con un orologio costoso, i miei compagni mi hanno avvertito sui rischi a… - tuttosport : ????? Plusvalenze, a Napoli tempi lunghi ?? C’è Osimhen in ballo - sportface2016 : Inchiesta #Lazio, Claudio #Lotito non perquisito per via dell'immunità da senatore: non gli sono stati sequestrati… - NicolaDmB1 : Ma se distruggo la massima serie del campionato di calcio del mio paese facendo un casino con i diritti tv mettendo… - NapoliCM : ???? Pagelle Lecce Napoli: Di Lorenzo sugli scudi, Raspadori non punge ??? -