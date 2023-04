Calcio, Serie A: il Napoli di Spalletti reagisce alla batosta Milan grazie a…Gallo (Di venerdì 7 aprile 2023) Successo di fondamentale importanza per il Napoli di Luciano Spalletti, che dopo la dura batosta subita la scorsa settimana contro il Milan al Maradona, è tornato immediatamente a reagire. Gli azzurri si sono infatti imposti per 1-2 sul campo di un ostico Lecce, in grado prima di pareggiare i conti con Di Francesco (per i partenopei aveva segnato Di Lorenzo nel primo tempo), e poi di rovinarsi con le sue stesse mani. Determinante l’errore di Gallo che ha segnato un autogol. La 29ma giornata ha quindi sorriso alla formazione campana, sempre prima in classifica con 19 punti di vantaggio sulla Lazio seconda (che ha una partita in meno). I giallorossi di Puglia sono invece 16esimi a 8 punti dalla terzultima in classifica, il Verona. Ma ecco di seguito il racconto del match giocato a ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 aprile 2023) Successo di fondamentale importanza per ildi Luciano, che dopo la durasubita la scorsa settimana contro ilal Maradona, è tornato immediatamente a reagire. Gli azzurri si sono infatti imposti per 1-2 sul campo di un ostico Lecce, in grado prima di pareggiare i conti con Di Francesco (per i partenopei aveva segnato Di Lorenzo nel primo tempo), e poi di rovinarsi con le sue stesse mani. Determinante l’errore di Gallo che ha segnato un autogol. La 29ma giornata ha quindi sorrisoformazione campana, sempre prima in classifica con 19 punti di vantaggio sulla Lazio seconda (che ha una partita in meno). I giallorossi di Puglia sono invece 16esimi a 8 punti dterzultima in classifica, il Verona. Ma ecco di seguito il racconto del match giocato a ...

Un autogol regala i tre punti al Napoli: Lecce battuto, Spalletti riparte

La corsa scudetto del Napoli continua. La squadra di Spalletti, dopo il pesante ko col Milan, supera il Lecce al Via del Mare 2 - 1. A regalare la vittoria ai partenopei è un autogol della squadra di Gallo.

Diretta Spalletti, la conferenza del tecnico del Napoli LIVE

Luciano Spalletti si presenta davanti alle telecamere dopo la partita vinta dal Napoli 2 - 1 in casa del Lecce.

Quando il Napoli può vincere lo Scudetto: c'è una data

Il Napoli batte il Lecce col risultato di 2 - 1, sale a quota 74 punti e avvicina la conquista dello Scudetto. Da settimane i tifosi fanno il calcolo delle giornate che mancano per la vittoria del titolo.

Serie A: Lecce-Napoli 1-2

64' GOL! Lecce - NAPOLI 1-2! Autorete di Antonino Gallo. Cross di Mario Rui, errore di Gallo che manda verso la sua porta con troppa forza. 52' GOL! LECCE - Napoli 1-1! Rete di Federico Di Francesco.