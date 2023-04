Calcio, Serie A: beffa per l’Inter a Salerno. L’ex Candreva punisce i nerazzurri al 90? minuto (Di venerdì 7 aprile 2023) Nel pomeriggio di oggi, a partire dalle ore 17.00, è iniziata la 29ma giornata di Serie A. A scendere in campo e dunque ad aprire le danze, ci hanno pensato Salernitana e Inter. Gli uomini di Paulo Sousa e quelli di Simone Inzaghi si sono affrontati nel match dell’Arechi che non ha visto trionfare nessuna delle due compagini: il tabellino finale recita 1-1. Un risultato non eccezionale per i nerazzurri, che hanno conquistato solo un punto nella corsa per un posto in UEFA Champions League. La Beneamata, attualmente, occupa il 3° posto (in attesa di Milan e Roma). Per i padroni di casa in casacca granata, invece, si è trattato del 6 risultato utile consecutivo. La Salernitana, infatti, ha vinto lo scorso 26 febbraio contro il Monza tra le mura amiche e, da quel momento, ha conquistato 5 pareggi (compreso quello odierno). In ordine cronologico contro: ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 aprile 2023) Nel pomeriggio di oggi, a partire dalle ore 17.00, è iniziata la 29ma giornata diA. A scendere in campo e dunque ad aprire le danze, ci hanno pensato Salernitana e Inter. Gli uomini di Paulo Sousa e quelli di Simone Inzaghi si sono affrontati nel match dell’Arechi che non ha visto trionfare nessuna delle due compagini: il tabellino finale recita 1-1. Un risultato non eccezionale per i, che hanno conquistato solo un punto nella corsa per un posto in UEFA Champions League. La Beneamata, attualmente, occupa il 3° posto (in attesa di Milan e Roma). Per i padroni di casa in casacca granata, invece, si è trattato del 6 risultato utile consecutivo. La Salernitana, infatti, ha vinto lo scorso 26 febbraio contro il Monza tra le mura amiche e, da quel momento, ha conquistato 5 pareggi (compreso quello odierno). In ordine cronologico contro: ...

