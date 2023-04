Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Psg. Verratti salta il Nizza, infortunio al bicipite femorale - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PSG - Verratti infortunato, salta match col Nizza - ETGazzetta : Psg-Galtier, fine della corsa: si va verso l’addio a fine stagione - susydigennaro : RT @napolimagazine: PSG - Verratti infortunato, salta match col Nizza - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PSG - Verratti infortunato, salta match col Nizza -

Il centrocampista della Nazionale verrà valutato dallo staff medico parigino fra 4 giorni PARIGI (FRANCIA) - Marco Verratti salterà il match di sabato in casa del Nizza. Il centrocampista del, infatti, deve fare i conti con un infortunio al bicipite femorale della coscia destra, riportato nel match contro il Lione. Lo staff medico del club parigino ha reso noto che un nuovo controllo ...Nuovo infortunio per Marco Verratti. Il centrocampista delnon giocherà contro il Nizza in quanto nuovamente infortunato, e stavolta si tratta di un problema muscolare rimediato nella partita persa domenica contro il Lione: 'Verratti è in cura per un ...... decisivo nella corsa al titolo di campione di Francia, riapertasi dopo le due sconfitte delcontro Rennes e Lione. . 7 aprile 2023

Il centrocampista del Psg, infatti, deve fare i conti con un infortunio al bicipite femorale della coscia destra, riportato nel match contro il Lione. Lo staff medico del club parigino ha reso noto ...Juan Bernat resterà "in cura" anche oggi "per una contusione alla caviglia destra" e sembra indisponibile per il match di Nizza, decisivo nella corsa al titolo di campione di Francia, riapertasi dopo ...