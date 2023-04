Calcio | Monza; Maric in lista convocabili | sarà a Udine

(Di venerdì 7 aprile 2023) Secondo switch in rosa per il, che reinserisce nelladeiMirko, sin qui neanche una presenza in serie A. Il bosniaco, rientrato ain estate dopo l'anno di prestito ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : #Berlusconi ha la leucemia: diagnosi a fine marzo, avviate subito le cure - Gazzetta_it : Berlusconi, altra notte al San Raffaele. Tajani: 'Ha riposato bene'. Gli ultras del Monza: 'Forza Silvio!' - acmilanyouth : Crescere insieme attraverso episodi che fanno bene al calcio. Grazie, @ACMonza U17 ?? #MilanYouth #SempreMilan - susydigennaro : RT @napolimagazine: MONZA - Maric torna nella lista dei convocabili, sarà a disposizione di Palladino a Udine - napolimagazine : MONZA - Maric torna nella lista dei convocabili, sarà a disposizione di Palladino a Udine -

Uno striscione fatto ad hoc dalla curva del, di cui l'ex premier è presidente, è spuntato stamattina all'ingresso nord del polo ospedaliero. - Il San Raffaele oggi era stato ...Secondo switch in rosa per il, che reinserisce nella lista dei convocabili Mirko Maric, sin qui neanche una presenza in serie A. Il bosniaco, rientrato ain estate dopo l'anno di prestito a Crotone, si è guadagnato la prima convocazione in vista della partita che attende domani i brianzoli a Udine. A lasciargli il posto in lista è stato Luca ...A Dazn Simone Inzaghi ha detto: " Diè difficile parlare stasera . Abbiamo visto tutti, la ... con in mezzo la gara interna di Serie A contro il. Poi a fine mese Empoli e Lazio, ...

(ANSA) - MONZA, 07 APR - Secondo switch in rosa per il Monza, che reinserisce nella lista dei convocabili Mirko Maric, sin qui neanche una presenza in serie A. Il bosniaco, rientrato a Monza in estate ...«Sta meglio di prima - ha commentato - mi hanno detto che sta bene e c'è ottimismo sulle sue condizioni di salute».Fuori dall'ospedale hanno voluto mostrare la propria vicinanza anche gli ultras della ...