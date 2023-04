(Di venerdì 7 aprile 2023) "Arteta ha costruito per alcuni anni e il risultato ora è impressionante"(INGHILTERRA) - "Dobbiamo mostrare una reazione e un miglioramento". Jurgencerca di scuotere la squadra in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Liverpool. Klopp 'Arsenal dimostra che a tecnici va dato tempo' - sportface2016 : #LiverpoolArsenal, #Klopp: '#Arteta dimostra che agli allenatori va dato tempo' - BetItaliaWeb : ????????????????Pronostici Premier League: 30a giornata in campo nel weekend di Pasqua con big match Liverpool-Arsenal - sportli26181512 : Premier League, Bundesliga e Ligue 1: le partite del weekend: Nonostante le festività pasquali, il grande calcio es… - RisparmioG : Pasqua 2023 con la 30esima giornata di Premier League, da Manchester United-Everton a Liverpool-Arsenal -

Ilè reduce dal deludente pari col Chelsea e si trova a - 10 dalla zona Champions ma la ... Giocano un bel, hanno grandi giocatori. So che le persone chiedono tempo per gli allenatori, ...... astro nascente delinglese in forza al Borussia Dortmund . Il Real Madrid , al momento non ... La concorrenza non manca,e Manchester City sembrano favorite sia sull'ingaggio da offrire ...... Sky Sport Uno, NOW e Sky Sport 4 K, telecronaca Federico Zancan; inviato aFilippo ... telecronaca Paolo Ciarravano ore 19.30: Hoffenheim - Schalke 04 , Sky Sporte NOW, telecronaca ...

Il Liverpool è reduce dal deludente pari col Chelsea e si trova ... Arteta ha costruito per alcuni anni e il risultato ora è impressionante. Giocano un bel calcio, hanno grandi giocatori. So che le ...Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.