Calcio: Juventus, Allegri ha l'influenza e non parte per Roma (Di venerdì 7 aprile 2023) Torino, 7 apr. - (Adnkronos) - Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri non partirà per la trasferta di Roma, dove i bianconeri domani sera sfideranno all'Olimpico la Lazio, a causa di una sindrome influenzale. Lo annuncia la Juventus su Twitter.

