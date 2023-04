Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TORINO - Juric: 'Contro la Roma dobbiamo essere perfetti' - napolimagazine : TORINO - Juric: 'Contro la Roma dobbiamo essere perfetti' - apetrazzuolo : TORINO - Juric: 'Contro la Roma dobbiamo essere perfetti' - sportli26181512 : Juric: 'Contro la Roma di Mou servirà un Toro perfetto': Juric: 'Contro la Roma di Mou servirà un Toro perfetto' Do… - glooit : Calcio: Juric 'Roma grande squadra, serve un Torino perfetto' leggi su Gloo -

Gli uomini dihanno perso senza segnare l'ultimo match casalingo di campionato e non incassano due k.o. interni di fila restando a secco di reti da maggio 2022. Statistiche e precedenti ...Il primo è Tonny Sanabria, il bomber diche in questo 2013 ha segnato 6 gol in 13 partite, quasi uno ogni due. L'altro è Nemanja Radonjic, che proprio nelle ultime tre partite (Lecce, Napoli e ...Ottima - riflette- . Pensando alle ultime dieci giornate del campionato, penso che i ragazzi dovranno avere una grande spinta emotiva per fare bene: dobbiamo cercare sempre buone prestazioni e ...

Calcio: Juric "Roma grande squadra, serve un Torino perfetto" - Calcio Agenzia ANSA

Ivan Juric ha fatto capire come vuole andare avanti con il Torino, vuole crescere e a sua volta veder crescere quella creatura che sta formando da quasi due anni. Una crescita che deve avvenire, però, ...TORINO - La velocità dalle fasce: questo il punto sul quale batte Juric nella conferenza di presentazione alla gara di domani (ore 18.30) in casa contro la Roma. Concetti rinforzati dal recupero di ...