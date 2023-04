Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Juric 'Belotti top player, Roma nuovo esame di crescita' - sportface2016 : Le parole di #Juric in vista del match del suo #Torino contro la #Roma - sportli26181512 : Juric: 'Belotti? Ecco cosa mi dispiace del suo addio al Torino': Il tecnico: 'La Roma? Una grande squadra, gli bast… - Luxgraph : Torino, Juric: 'Belotti? Dispiaciuto per l'addio. Su Dybala e Mourinho...' - ansacalciosport : Calcio: Juric 'Roma grande squadra, serve un Torino perfetto'. Belotti alla prima da avversario: 'Un ragazzo col cu… -

"Ho sempre avuto un rapporto eccellente con Andrea - le parole di- Lo considero un top player ed è anche un ragazzo perbene. Mi dispiace per il modo in cui si è lasciato con l'ambiente granata,...Le parole di: ' Loro sono una grande squadra, gli basta poco per segnare e sono pericolosi sui piazzati. Devi essere perfetto. Vorrei ripetere le prestazioni di Reggio Emilia, abbiamo creato ...Gli uomini dihanno perso senza segnare l'ultimo match casalingo di campionato e non incassano due k.o. interni di fila restando a secco di reti da maggio 2022. Statistiche e precedenti ...

TORINO, JURIC: "CON LA ROMA DOVREMO ESSERE PERFETTI" - Sportmediaset Sport Mediaset

Ivan Juric chiede al suo Torino un ulteriore passo avanti dopo la bella prova offerta coi neroverdi e la squadra di Mourinho rappresenta il crash test ideale. "La Roma ha giocatori talmente esperti da ...Alla vigilia della sfida contro la Roma, l'allenatore del Torino Juric ha risposto ad una domanda su Vlasic e Miranchuk, difendendoli 2 Min di lettura Nonostante qualche ambizione di un piazzamento ...