Calcio: Inzaghi, 'convinto che andremo in Champions' (Di venerdì 7 aprile 2023) Salerno, 7 apr. - (Adnkronos) - L'Inter andrà in Champions League? "La mia convinzione è assolutamente sì. Sappiamo che dobbiamo perseverare, non ho nulla da dire a questi ragazzi sul lavoro, non hanno mai lesinato impegno in questi 18 mesi con me". Così l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi in conferenza stampa dopo il pareggio per 1-1 con la Salernitana. "Siamo in ritardo in campionato, le nostre prestazioni non sono state coronate dal risultato ma secondo me avremmo meritato di vincere tutte e tre le ultime partite contro Fiorentina, Juve e Salernitana", aggiunge Inzaghi.

