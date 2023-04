Calcio: il Napoli torna a vincere, Lecce ko 2-1 con un autogol di Gallo (Di venerdì 7 aprile 2023) Lecce, 7 apr. - (Adnkronos) - Il Napoli reagisce dopo la batosta con il Milan di domenica scorsa e riprende la sua corsa verso il terzo scudetto della sua storia vincendo 2-1 contro il Lecce. Alla prima opportunità per gli azzurri capitan Di Lorenzo sblocca il match. Lozano va vicino al bis, ma a inizio ripresa Di Francesco trova il pari dopo la traversa di Ceesay. Al 64' Gallo e Falcone la combinano grossa, regalando il nuovo e definitivo vantaggio al Napoli che consolida il primo posto salendo a quota 74, ben 19 punti in più della Lazio seconda. I giallorossi restano invece fermi a quota 27 in 16/a posizione. La prima occasione del match è dei padroni di casa con Maleh che, al 9', su sponda di Ceesay calcia al volo di sinistro impegnando in una deviazione alta Meret. Nel momento migliore dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023), 7 apr. - (Adnkronos) - Ilreagisce dopo la batosta con il Milan di domenica scorsa e riprende la sua corsa verso il terzo scudetto della sua storia vincendo 2-1 contro il. Alla prima opportunità per gli azzurri capitan Di Lorenzo sblocca il match. Lozano va vicino al bis, ma a inizio ripresa Di Francesco trova il pari dopo la traversa di Ceesay. Al 64'e Falcone la combinano grossa, regalando il nuovo e definitivo vantaggio alche consolida il primo posto salendo a quota 74, ben 19 punti in più della Lazio seconda. I giallorossi restano invece fermi a quota 27 in 16/a posizione. La prima occasione del match è dei padroni di casa con Maleh che, al 9', su sponda di Ceesay calcia al volo di sinistro impegnando in una deviazione alta Meret. Nel momento migliore dei ...

