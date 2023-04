Calcio | Galtier | ' polemica Mbappé-Psg? Tutto chiarito tra Kylian e la società'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 7 aprile 2023) Parigi, 7 apr. - (Adnkronos) - L'allenatore delChristopheha parlato in conferenza stampa della querelle trae laparigina dopo il video pubblicato dal club e che il fuoriclasse non aveva gradito a causa dell'uso, a suo dire, non corretto della propria immagine. "È difficile per me esprimermi. Riguardae il club", ha detto l'allenatore dei parigini. Poi aggiunge: "stava sorridendo questa mattina, ma ha interrotto la seduta a causa di un fastidio all'anca che non compromette la sua presenza domani. L'equivoco tra lui e il club è". Attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram,si era scagliato contro il suo club: "Ho appena visto la campagna abbonamenti del ...