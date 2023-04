Calcio Estero Sky Sport 2022 23 - Premier League | Bundesliga | Ligue 1 7 - 8 - 9 Aprile

(Di venerdì 7 aprile 2023) Da oggi, venerdì 7, a domenica 9nella Casa dellodi Skyspazio ai campionati esteri più prestigiosi, da seguire in diretta anche in streaming su NOW. Le migliori sfide dellainglese, dellatedesca e della1 francese in esclusiva dagli stadi più belli d’Europa, raccontate con passione e competenza dalla squadra di Sky. Nel weekend, in Inghilterra e in Francia si giocheranno le partite della 30^ giornata, in Germania quelle del...

Una settimana calda in casa Liverpool dopo il recupero di Premier League giocato contro il Chelsea. Non solo per lo 0 - 0 maturato allo Stamford Bridge che non ha soddisfatto i Reds ma anche per le ...Benfica - Porto scenderanno in campo questa sera, venerdì 7 aprile 2023 alle ore 19 per il big match del campionato portoghese che mette davanti la prima e la seconda in classifica. Una gara molto ...Scene mai viste in un campo da, con un terremoto che ha interrotto la partita mettendo in fuga i tifosi. È successo nel campionato di Panama , nella partita tra Atlético Chiriquí e Universitario allo stadio San Cristóbal, ...

Real Madrid, Ancelotti scherza con i giocatori: "Vi ho mentito, ma domani giorno libero" - Sportmediaset Sport Mediaset

A me piace molto l’idea, è un sogno per tutti quelli che giocano a calcio, i più grandi sono in Europa ... Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di venerdì 7 aprile 2023 Uno ...Si apre il fine settimana pre-pasquale e il calcio non va certo in vacanza. Saranno numerosi, infatti, i match in programma nella giornata odierna, venerdì 7 aprile. Vivremo addirittura tre anticipi d ...