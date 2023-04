Calcio: de Vrij, 'non sono contento perché gioco poco, rinnovo? In settimana ci sarà incontro' (Di venerdì 7 aprile 2023) Salerno, 7 apr. - (Adnkronos) - "Io cerco sempre di dare il massimo. Non sono contento per la mia situazione ultimamente, dato che gioco di meno, ma sono scelte del mister": Così il difensore dell'Inter Stefan de Vrij, ai microfoni di Dazn, dopo il pareggio per 1-1 con la Salernitana. "C'è una delusione enorme per il risultato, per come è finita la partita. Si possono dire tante cose, ma se non chiudi le partite e rimani sull'1-0 può succedere di tutto. Nel periodo in cui ci troviamo entrano anche cross come questo: gira tutto male". Il 31enne olandese è in scadenza di contratto ed è in trattative con il club nerazzurro per il rinnovo. "Questa settimana ci sarà un altro incontro e poi vedremo come andrà". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) Salerno, 7 apr. - (Adnkronos) - "Io cerco sempre di dare il massimo. Nonper la mia situazione ultimamente, dato chedi meno, mascelte del mister": Così il difensore dell'Inter Stefan de, ai microfoni di Dazn, dopo il pareggio per 1-1 con la Salernitana. "C'è una delusione enorme per il risultato, per come è finita la partita. Si posdire tante cose, ma se non chiudi le partite e rimani sull'1-0 può succedere di tutto. Nel periodo in cui ci troviamo entrano anche cross come questo: gira tutto male". Il 31enne olandese è in scadenza di contratto ed è in trattative con il club nerazzurro per il. "Questaciun altroe poi vedremo come andrà".

