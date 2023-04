Calcio | Candreva al 90' risponde a Gosens | 1-1 tra Salernitana e Inter

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 7 aprile 2023) Salerno, 7 apr. - (Adnkronos) - Amara beffa per l'raggiunta al 90' dalla, nel primo anticipo della 29/a giornata di Serie A, grazie a un gol diche con un cross dalla destra scavalca e sorprende Onana. I nerazzurri passano in vantaggio dopo appena 6' con, su assist di testa di Lukaku, ma poi non riescono a chiudere la partita: Ochoa decisivo in più occasioni, Barella colpisce un palo e Lukaku la traversa con un colpo di testa ravvicinato. Un legno anche per la, con la traversa di Dia. La squadra di Inzaghi, che non vince in Serie A da 4 turni, aggancia momentaneamente il Milan (impegnato alle 21 a San Siro con l'Empoli) al 3° posto con 51 punti, mentre i granata sono quindicesimi a quota 29. L'passa alla prima occasione: Lukaku ...