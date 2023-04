Calabria, Algieri (Confcommercio): “Per le aree montane passare da fiscalità agevolata a quella dedicata” (Di venerdì 7 aprile 2023) Il presidente: "E' necessario adottare misure strutturali in grado di creare una strategia che guardi al futuro in modo consolidato" passare dalla ‘fiscalità agevolata alla fiscalità dedicata’ per le aree montane. Questa in sintesi la proposta lanciata dal presidente di Confcommercio Calabria e vicepresidente di Unioncamere nazionale, Klaus Algieri che aggiunge: “Bisogna applicare, migliorare e opportunamente specificare il modello Zes alle costituende ‘Zone economiche montane’ (Zem) con fiscalità dedicata, che abbiano come destinatari i Comuni di montagna e che diano priorità a investimenti (nazionali e esteri) dedicati alla transizione green per tutelare il ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 aprile 2023) Il presidente: "E' necessario adottare misure strutturali in grado di creare una strategia che guardi al futuro in modo consolidato"dalla ‘alla’ per le. Questa in sintesi la proposta lanciata dal presidente die vicepresidente di Unioncamere nazionale, Klausche aggiunge: “Bisogna applicare, migliorare e opportunamente specificare il modello Zes alle costituende ‘Zone economiche’ (Zem) con, che abbiano come destinatari i Comuni di montagna e che diano priorità a investimenti (nazionali e esteri) dedicati alla transizione green per tutelare il ...

