Calabria | Algieri Confcommercio | Per le aree montane passare da fiscalità agevolata a quella dedicata

Leggi su iltempo

(Di venerdì 7 aprile 2023) Cosenza, 7 apr. (Labitalia) -dalla 'alla' per le. Questa in sintesi la proposta lanciata dal presidente die vicepresidente di Unioncamere nazionale, Klausche aggiunge: "Bisogna applicare, migliorare e opportunamente specificare il modello Zes alle costituende 'Zone economiche' (Zem) con, che abbiano come destinatari i Comuni di montagna e che diano priorità a investimenti (nazionali e esteri) dedicati alla transizione green per tutelare il patrimonio ambientale della montagna pur garantendone lo sviluppo e alla transizione digitale al fine di ...