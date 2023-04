(Di venerdì 7 aprile 2023) Un'aula per le ripetizioni, una lavagna con scritta la formula per la Serie A e la tabellina del 9, numero per antonomasia del centravanti, da ripetere a salti. Claudio, dal giorno del suo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lega_B : L’ottimo periodo di forma vissuto dal Cagliari di Sir Claudio Ranieri ha visto brillare, in particolare a marzo, la… - Cagliari_1920 : Lapadula, il rendimento con Ranieri e Liverani: numeri a confronto #cagliaricalcio - sportli26181512 : Cagliari, Lapadula si è messo a correre e Ranieri adesso può volare: Cagliari, Lapadula si è messo a correre e Rani… - CagliariNews24 : Lapadula, il rendimento con Ranieri e Liverani: numeri a confronto #Cagliari - Gazzetta_it : #Cagliari, #Lapadula si è messo a correre e # Ranieri adesso può volare -

Claudio Ranieri, tecnico delESPERIENZA La cura Ranieri sunon sorprende visti i precedenti tra l'allenatore romano e i suoi centravanti. Diversi i profili di valore lanciati, ...Se a questo si aggiunge che, con i tre assist, Brunori ha una partecipazione alle marcature del 44 per cento, secondo solo al capocannonieredel, si capisce quanto sia importante ...Come sottolineato da Salvatore Orifici, i 14 gol e 3 assist di Brunori rappresentano il 36% del fatturato totale dei rosa sotto porta (soloalha una percentuale più alta). E il ...

Cagliari, parte il contest per il partner d’attacco di Lapadula: il confronto Cagliari News 24

Il tecnico aveva subito messo al centro del suo progetto gli attaccanti rossoblù. Per l’italo-peruviano sono arrivati nove gol in undici partite ...L’attaccante lunedì sera in campo dal primo minuto dopo l’infortunio e l’apparizione a Parma. Questo il titolo di Repubblica, oggi in edicola. Quando Brunori segna il Palermo ha vinto 7 volte, ne ha p ...