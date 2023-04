Buone notizie: “A Monreale torna attivo il poliambulatorio Cirba” (Di venerdì 7 aprile 2023) Il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono ha reso noto che è stato ripristinato al meglio il presidio sanitario del poliambulatorio di contrada Cirba, cosi come era stato promesso dalla sua amministrazione. Il presidio potrà continuare ad offrire alla cittadinanza servizi sanitari importanti evitando ai cittadini Monrealesi di doversi spostare dal loro territorio grazie all’interessamento dei (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di venerdì 7 aprile 2023) Il sindaco diAlberto Arcidiacono ha reso noto che è stato ripristinato al meglio il presidio sanitario deldi contrada, cosi come era stato promesso dalla sua amministrazione. Il presidio potrà continuare ad offrire alla cittadinanza servizi sanitari importanti evitando ai cittadinisi di doversi spostare dal loro territorio grazie all’interessamento dei (live.it)

