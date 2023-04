Buona vigilia di Pasqua: gli auguri per il Sabato Santo, frasi e immagini da inviare (Di venerdì 7 aprile 2023) Il Sabato Santo, la vigilia della Santa Pasqua, è caratterizzato dal silenzio e dal raccoglimento dopo la morte di Gesù Cristo che adesso giace nel Santo Sepolcro. Nelle Chiese le luci e le candele sono spente, gli altari spogli, senza fiori. Importante nella celebrazione Pasquale è la Veglia serale che acquista il valore simbolico dell’attesa della Resurrezione di Cristo. Successivamente si procede con l’accensione del cero Pasquale e la benedizione della luce e l’annuncio della Pasqua con la celebrazione della Liturgia battesimale. Il rito prevede: Canto delle litanie dei Santi, Preghiere di benedizione dell’acqua battesimale, celebrazione del Battesimo (se ci sono battezzandi), rinnovazione per tutti delle promesse battesimali. Tutto culmina ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 7 aprile 2023) Il, ladella Santa, è caratterizzato dal silenzio e dal raccoglimento dopo la morte di Gesù Cristo che adesso giace nelSepolcro. Nelle Chiese le luci e le candele sono spente, gli altari spogli, senza fiori. Importante nella celebrazionele è la Veglia serale che acquista il valore simbolico dell’attesa della Resurrezione di Cristo. Successivamente si procede con l’accensione del cerole e la benedizione della luce e l’annuncio dellacon la celebrazione della Liturgia battesimale. Il rito prevede: Canto delle litanie dei Santi, Preghiere di benedizione dell’acqua battesimale, celebrazione del Battesimo (se ci sono battezzandi), rinnovazione per tutti delle promesse battesimali. Tutto culmina ...

