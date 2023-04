Buon compleanno a… Danilo Pereira da Silva

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 7 aprile 2023) Oggidacompie 24 anni. L’ultima partita che ha giocato, solo per metà secondo tempo, è stata Feyenoord-Ajax per la coppa d’Olanda. Rotterdam e Amaterdam sono le sue due città d’elezione. Si parte dall’Ajax. I lancieri sono da sempre un club esportatore di immensi talenti e, contemporaneamente sanno pescare, come peraltro altre società olandesi, anche da molto lontano.arriva dal Brasile, esattamente dal Santos: la cifra sborsata per averlo è di 2 milioni. E che di stoffa il ragazzo ne abbia lo certificano i numeri dei gol. Viaggia, infatti, alla media di una rete ogni due incontri pressapoco e lo fa in tutti i contesti nei quali è chiamato ad agire, talvolta anche andando sopra la quota: 19 gol in 34 partite con il Jong Ajax nella prima stagione in Europa e 5 in 8 nello spezzone di ...