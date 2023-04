Bullismo e cyberbullismo: i consigli dello psicologo (Di venerdì 7 aprile 2023) Bullismo E CYBERBullismo consigli psicologo-Il Bullismo a scuola nella nostra società è un fenomeno dilagante. Piuttosto l’incremento dei social e l’uso dei dispositivi digitali ai quali è associata anche l’origine del cyberBullismo ha nettamente peggiorato la situazione. Giuseppe Lavenia, psicologo, psicoterapeuta e presidente dell’Associazione Nazionale Di.Te ha dato una serie di utili consigli alle vittime: Non fare finta che vada tutto bene Non isolarsi poichè questa reazione può aumentare il senso di solitudine e renderti ancora più fragile. Non cedere alle provocazioni perchè farsi giustizia da soli non è mai la soluzione giusta. Anche il Bullismo online è reale (CyberBullismo) Occhio a ciò che ... Leggi su zon (Di venerdì 7 aprile 2023)E CYBER-Ila scuola nella nostra società è un fenomeno dilagante. Piuttosto l’incremento dei social e l’uso dei dispositivi digitali ai quali è associata anche l’origine del cyberha nettamente peggiorato la situazione. Giuseppe Lavenia,, psicoterapeuta e presidente dell’Associazione Nazionale Di.Te ha dato una serie di utilialle vittime: Non fare finta che vada tutto bene Non isolarsi poichè questa reazione può aumentare il senso di solitudine e renderti ancora più fragile. Non cedere alle provocazioni perchè farsi giustizia da soli non è mai la soluzione giusta. Anche ilonline è reale (Cyber) Occhio a ciò che ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... arcdip : RT @arcdip: 26/04/2023 PALAZZO EX GIL Campobasso IL CORAGGIO DI NON ESSERE CODARDI. Incontro seminariale su Bullismo & Cyberbullismo a cura… - arcdip : 26/04/2023 PALAZZO EX GIL Campobasso IL CORAGGIO DI NON ESSERE CODARDI. Incontro seminariale su Bullismo & Cyberbul… - TecnicaScuola : Bullismo e cyberbullismo: i cinque consigli dello psicologo per chi ne è vittima e per i genitori --… - ComuneMarino : BULLISMO, CYBERBULLISMO E DIPENDENZE Giovedì 13 aprile incontro organizzato dall’IC Marino Centro… - eli4never : @AletrAmp @Agenzia_Ansa Io non posso credere che lei dica una cosa del genere, quando la conta degli adolescenti su… -