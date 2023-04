Bugie sugli esami non dati | studente di 29 anni si toglie la vita a Chieti | trovato dalla sorella

(Di venerdì 7 aprile 2023) Tragedia a, dove unosi è tolto ladopo aver mentito ai genitoriall’università. Il 29enne, originario della Puglia, avrebbe motivato il gesto in un bloc notes di 42 pagine, in cui fa riferimento a un rendimento universitario insoddisfacente e alleraccontate suche in realtà non aveva sostenuto. Sul caso la polizia sta svolgendo accertamenti, mentre la salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il ragazzo viveva con lache lo ha rinel primo pomeriggio di mercoledì mentre rincasava. Il caso riaccende i riflettori sulla salute mentale di ragazzi e studenti universitari, già al centro di altri casi negli scorsi mesi. Per chi ha bisogno di aiuto e ...

La spiegazione del gesto sarebbe contenuta in un block notes di 42 pagine, ritrovato in casa, in cui il giovane studente farebbe riferimento alle bugie raccontate ai genitori sugli esami universitari ...