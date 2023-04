Brommapojkarna-Malmo sabato 08 aprile 2023 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di venerdì 7 aprile 2023) Henrik Rydström e il suohanno iniziato la stagione con una vittoria contro il Kalmar. Sulla strada della squadra che i bookmaker danno per favorita nella corsa al titolo, nonostante la deludente stagione 2022, questa volta c’è il neopromosso, battuto per 3-1 al debutto stagionale dal Djurgarden. Calendario difficile per una matricola che InfoBetting: Scommesse Sportive e