Brighton | De Zerbi | “Per andare in Europa servono vittorie anche in trasferta”

Il Brighton di Roberto De Zerbi è pronto a tornare in campo per affrontare il Tottenham di Stellini nella 30esima giornata della Premier League 2022/2023. "La vittoria a Bournemouth è arrivata grazie alla grande voglia che ci abbiamo messo – dichiara l'ex tecnico del Sassuolo in conferenza stampa alla vigilia del match – . Lì ci avevano perso Liverpool e Fulham. Per raggiungere la giusta mentalità, bisogna giocare tutte le partite allo stesso modo". Il Brighton è attualmente sesto in classifica a -4 dagli Spurs, che però hanno due gare in più: "Se vogliamo centrare il nostro obiettivo, serve vincere delle partite importanti anche in trasferta nei prossimi due mesi, per andare in Europa ci servono le vittorie. Credo nei miei ...

