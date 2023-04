Brancaccio-Maria oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Bogotà 2023 (Di venerdì 7 aprile 2023) Nuria Brancaccio se la vedrà contro Tatjana Maria nei quarti di finale del WTA 250 di Bogotà 2023 (Colombia), torneo di scena sulla terra battuta della città sudamericana. La n° 206 del ranking mondiale, grazie ai successi in due set ottenuti rispettivamente contro la greca Despina Papamichail e la qualificata austriaca Sinja Kraus, si è guadagnata per la prima volta in carriera l’accesso tra le migliori otto giocatrici in un evento del circuito maggiore. Adesso il faccia a faccia con la veterana tedesca, semifinalista in carica di Wimbledon ma molto a suo agio anche sul rosso grazie alla straordinaria esperienza a questi livelli. Sarà lei a partire con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. Nell’unico precedente andato in scena sul circuito minore, tuttavia, è stata Brancaccio a ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 aprile 2023) Nuriase la vedrà contro Tatjananei quarti di finale del WTA 250 di(Colombia), torneo di scena sulla terra battuta della città sudamericana. La n° 206 del ranking mondiale, grazie ai successi in due set ottenuti rispettivamente contro la greca Despina Papamichail e la qualificata austriaca Sinja Kraus, si è guadagnata per la prima volta in carriera l’accesso tra le migliori otto giocatrici in un evento del circuito maggiore. Adesso il faccia a faccia con la veterana tedesca, semifinalista in carica di Wimbledon ma molto a suo agio anche sul rosso grazie alla straordinaria esperienza a questi livelli. Sarà lei a partire con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. Nell’unico precedente andato in scena sul circuito minore, tuttavia, è stataa ...

