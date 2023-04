Brad Pitt, la casa vale 39 milioni ma il suo inquilino di 105 anni non paga niente (Di venerdì 7 aprile 2023) Brad Pitt non è solo uno degli attori più amati, ma è anche una delle persone più apprezzate umanamente a Hollywood. Una notizia, in particolare, ha destato la curiosità di tutti. Nella sua ex tenuta a Los Angeles dal valore di 39 milioni di dollari, l’attore ha permesso a un inquilino di viverci in modo gratuito, senza pagare un solo centesimo, per anni. Brad Pitt, l’ex casa dal valore di 39 milioni di dollari Ormai venduta, l’ex casa da 39 milioni di dollari si trova nel complesso di Los Feliz in California. Questa proprietà è stata per trent’anni di proprietà di Brad Pitt, dove ha vissuto insieme all’ex moglie, Angelina Jolie, e ai ... Leggi su dilei (Di venerdì 7 aprile 2023)non è solo uno degli attori più amati, ma è anche una delle persone più apprezzate umanamente a Hollywood. Una notizia, in particolare, ha destato la curiosità di tutti. Nella sua ex tenuta a Los Angeles dal valore di 39di dollari, l’attore ha permesso a undi viverci in modo gratuito, senzare un solo centesimo, per, l’exdal valore di 39di dollari Ormai venduta, l’exda 39di dollari si trova nel complesso di Los Feliz in California. Questa proprietà è stata per trent’di proprietà di, dove ha vissuto insieme all’ex moglie, Angelina Jolie, e ai ...

