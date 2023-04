Brad Pitt ha lasciato che il suo vicino vivesse nella sua villa da 40 milioni di dollari (senza pagare l'affitto) (Di venerdì 7 aprile 2023) Acquistata nel 1994 dalla collega Cassandra Peterson, nella residenza si sarebbero verificati eventi paranormali. La cosa più assurda, però, è che qui Pitt ha vissuto per diversi anni con un uomo da cui aveva acquistato una proprietà limitrofa, morto a 105 anni Leggi su vanityfair (Di venerdì 7 aprile 2023) Acquistata nel 1994 dalla collega Cassandra Peterson,residenza si sarebbero verificati eventi paranormali. La cosa più assurda, però, è che quiha vissuto per diversi anni con un uomo da cui aveva acquistato una proprietà limitrofa, morto a 105 anni

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CATYEOJ : brad pitt é l'uomo della mia vita - sanspapierx : - Attore che detesto: Mat Damon - Attore sopravvalutato: Brad Pitt - Attore sottovalutato:Sam Rockwell - Attore c… - CATYEOJ : giggling and kicking my feet perché Brad Pitt é apparso nello schermo (è uno dei protagonisti e sto guardando il film solo per lui) - Condizionata : @mariougolini73 @andreasso1951 Andrea, Brad Pitt, come si vede dalla foto, ha detto che sei brutto. Guarda lui che figo che è. - EGimignani : @its_Cazzimmosa Può sempre dire che si riferisce a Brad Pitt -