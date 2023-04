Boulaye Dia, artista del gol in caduta (Di venerdì 7 aprile 2023) Perché cade sempre quando tira? E perché un terzo dei suoi tiri entra in rete? Saranno domande superflue ma sono i chiodi che fissano l’ossessione per Boulaye Dia tra i miei pensieri più costanti. Forse il singolo più giocatore che guardo con più interesse in Serie A, puntando i gomiti sulle ginocchia e piegandomi in avanti sul divano, attivando la tecnologia “sound cancelling” del mio cervello, aspettando il momento in cui Boulaye Dia si libera in qualche modo del marcatore, trova lo spazio sul destro o sul sinistro, calcia in porta e poi, inevitabilmente, cade a terra. Rotola dopo il tiro come un judoka intrecciato a un avversario invisibile, per semplice inerzia, come se cadere a terra sia il punto alla fine della sua frase-giocata, dopo il quale andare a capo (o forse come analogia è meglio quella con i tre puntini di sospensione?); ma sembra ... Leggi su ultimouomo (Di venerdì 7 aprile 2023) Perché cade sempre quando tira? E perché un terzo dei suoi tiri entra in rete? Saranno domande superflue ma sono i chiodi che fissano l’ossessione perDia tra i miei pensieri più costanti. Forse il singolo più giocatore che guardo con più interesse in Serie A, puntando i gomiti sulle ginocchia e piegandomi in avanti sul divano, attivando la tecnologia “sound cancelling” del mio cervello, aspettando il momento in cuiDia si libera in qualche modo del marcatore, trova lo spazio sul destro o sul sinistro, calcia in porta e poi, inevitabilmente, cade a terra. Rotola dopo il tiro come un judoka intrecciato a un avversario invisibile, per semplice inerzia, come se cadere a terra sia il punto alla fine della sua frase-giocata, dopo il quale andare a capo (o forse come analogia è meglio quella con i tre puntini di sospensione?); ma sembra ...

