Borussia Monchengladbach – Wolfsburg | probabili formazioni

(Di venerdì 7 aprile 2023) Pur essendo appaiate in classifica in Bundesliga,sono separate da sette punti prima dell’incontro della domenica di Pasqua 9 aprile nella Renania Settentrionale-Vestfalia. Gli ospiti rimangono in lizza per un piazzamento nella top-six dopo la drammatica rimonta della scorsa settimana, mentre il Gladbach è destinato a concludere la stagione nella mediocrità di metà classifica. Il calcio di inizio diè previsto alle 15:30 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreDopo lo stallo dell’ultima volta con il Koln, il...

Ramy Bensebaini resterà in Germania. Il difensore algerino del Borussia Mönchengladbach, in scadenza di contratto con il club tedesco, ha trovato l'accordo con il Borussia Dortmund. Secondo le informazioni riportate da Sky Sports DE, il terzino ha firmato un contratto con il club giallonero.

Borussia Monchengladbach-Wolfsburg (domenica 09 aprile 2023 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici Infobetting

Ritornano le euroleghe e, come ogni settimana, i nostri consigli per sciogliere gli ultimi dubbi. In porta per questa giornata ispira il nome di Alexander Nübel (Monaco) che dovrà difendere i pali