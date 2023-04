Borsa: Asia positiva in attesa dei dati Usa sul lavoro (Di venerdì 7 aprile 2023) Seduta a ranghi ridotti per le Borse Asiatiche, con i listini di Hong Kong, Sydney e Singapore chiusi in occasione del Venerdì santo, al pari di quelli europei e di Wall Street. Ben intonate Tokyo (+0,... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 7 aprile 2023) Seduta a ranghi ridotti per le Borsetiche, con i listini di Hong Kong, Sydney e Singapore chiusi in occasione del Venerdì santo, al pari di quelli europei e di Wall Street. Ben intonate Tokyo (+0,...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Borsa: Asia positiva in attesa dei dati Usa sul lavoro: Listini a ranghi ridotti per la Pasqua - fisco24_info : Borsa: ranghi ridotti in Asia, effetto tassi, Tokyo -1,68%: Futures negativi in Europa e positivi negli Usa - fisco24_info : Borsa Asia senza una direzione, l'Europa è attesa in rialzo: Anche i future Usa sono positivi, lente sempre sul pet… - infoiteconomia : Borsa: Asia incerta, timori sui prezzi dal taglio dell'Opec - PolimericaNews : RT @ansa_economia: Borsa: Asia incerta, timori sui prezzi dal taglio dell'Opec. Petrolio balza di oltre il 4%, salgono i rendimenti dei Tre… -