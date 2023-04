Borja Valero: «Senza la Champions il prossimo anno sarà complicato» (Di venerdì 7 aprile 2023) Borja Valero ha commentato il periodo attraversato dall’Inter, ribadendo l’importanza del piazzamento Champions, da raggiungere a tutti i costi OBIETTIVO Champions – Ecco le parole di Borja Valero a DAZN riguardo al momento dell’Inter e all’importanza del piazzamento Champions, da raggiungere assolutamente: «Ad oggi non credo che l’Inter oggi parta con la stessa cattiveria che ho visto nel finale con la Juventus, ma può essere una scossa per giocare ancora di più in scenari importanti come la Champions League, che rimane il primo obiettivo stagionale. Se non centri l’obiettivo piazzamento l’anno prossimo sarà un’annata complicata. Problema in attacco? Non credo che faccia fatica a trovare soluzioni ... Leggi su inter-news (Di venerdì 7 aprile 2023)ha commentato il periodo attraversato dall’Inter, ribadendo l’importanza del piazzamento, da raggiungere a tutti i costi OBIETTIVO– Ecco le parole dia DAZN riguardo al momento dell’Inter e all’importanza del piazzamento, da raggiungere assolutamente: «Ad oggi non credo che l’Inter oggi parta con la stessa cattiveria che ho visto nel finale con la Juventus, ma può essere una scossa per giocare ancora di più in scenari importanti come laLeague, che rimane il primo obiettivo stagionale. Se non centri l’obiettivo piazzamento l’un’annata complicata. Problema in attacco? Non credo che faccia fatica a trovare soluzioni ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Borja Valero: «Senza la Champions il prossimo anno sarà complicato» - - Gaddafist1 : Le due punte più forti della storia della serie a, borja valero e un invalido - _Francesco_M_ : @tancredipalmeri Borja Valero per aver toccato il braccio dell'arbitro si prese 4 giornate .... fate voi - Djnc78 : @giusvero80 @sportface2016 E ho dimenticato, colpevolmente, Borja Valero. - RoccoMMancini : RT @MezzoMarrone: Vero, ricordo Borja Valero 4 giornate per aver sfiorato il taschino dell'arbitro, Cuadrado 2 per un cazzotto, roba da paz… -