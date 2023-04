Boris Becker | dal trionfo sull' erba alla polvere del carcere

(Di venerdì 7 aprile 2023) Su Apple TV+ è disponibile Boom! Boom! The World vs.. La serie racconta la vita del tennista tedesco campione a Wimbledon appena 17enne e vincitore di 6 tornei dello Slam, ma anche condannato alper bancarotta fraudolenta

Interviste Tennis I successi tennistici e la vita in carcere di Boris Becker approdano in un documentario: ''Boom! Boom! The World vs. Boris Becker' è il titolo del prodotto Apple che avrà lo scopo di raccontare le tappe più importanti della vita del campione ... Altro stile, altro approccio all'agonismo rispetto a quanto avvenne nel 1995, quando dopo la semifinale (vinta) contro il rivale Agassi, Boris Becker lo apostrofò con un 'nessuno ti ama, fai parte di ...

Quel torneo Boris Becker lo ha vinto, da fenomeno del tennis, ad appena 17 anni ed è da quel 7 luglio del 1985 che prende le mosse la serie disponibile su Apple TV+, Boom! Boom! The World vs. Boris ...Boom! Boom: The World vs. Boris Becker, in arrivo il nuovo documentario di Apple TV+ sulla carriera e vita personale del celebre tennista. Presentato per la prima volta al festival di Berlino, il docu ...