Bonus edilizi e 110%, tutte le strade per sbloccare i crediti 2023 (Di venerdì 7 aprile 2023) La regola base è stata fissata dal Dl 11/2023: i lavori avviati entro lo scorso 16 febbraio generano Bonus cedibili; quelli avviati dal 17 febbraio, invece, vedono preclusa – in linea di principio – la chance di cessione del credito o sconto in fattura. E ciò vale sia per il superBonus, sia per le altre agevolazioni ordinarie cedibili

