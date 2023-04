Bologna | minorenne vittima di stupro | violentata e filmata da coetanei

(Di venerdì 7 aprile 2023)mentre era costretta a subire atti sessuali. Queste sono le accuse mosse anei confronti di cinque minorenni, tra cui alcune ragazzine, e un maggiorenne, che sarebbero i protagonisti di quanto accaduto lo scorso 18 settembre ai danni di una 15enne nella zona delle giostre al Parco Nord, alla periferia del capoluogo emiliano, a pochi metri di distanza dal luogo dove si svolgeva l'ultima serata della Festa dell'Unità. Secondo quanto emerso, la ragazzina sarebbe stata avvicinata a tarda ora da un gruppetto dii quali, con fare amichevole, le avrebbero proposto di passare insieme la serata. La situazione sarebbe però poi degenerata quando lasi è trovata in una zona appartata in cui si sarebbe organizzato una sorta di 'gioco della bottiglia' in cui sarebbe stata costretta e incitata a ...

Una ragazzina di 15 anni sarebbe stata violentata alla Festa dell'Unità al Parco Nord di Bologna nel settembre del 2022: cosa è emerso dalle indagini.