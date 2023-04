Bologna, i convocati per l’Atalanta: la scelta su Arnautovic (Di venerdì 7 aprile 2023) Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match di Serie A contro l’Atalanta Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match di Serie A contro l’Atalanta. Ancora out Cambiaso e Arnautovic per i rispettivi problemi fisici. Portieri: Bardi, Ravaglia, Skorupski. Difensori: Bonifazi, De Silvestri, Kyriakopoulos, Lucumi, Lykogiannis, Posch, Sosa, Soumaoro. Centrocampisti: Aebischer, Dominguez, Ferguson, Medel, Moro, Pyyhtia, Schouten, Soriano. Attaccanti: Barrow, Orsolini, Sansone, Zirkzee. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 aprile 2023) Thiago Motta, allenatore del, ha diramato la lista dei giocatoriin vista del match di Serie A controThiago Motta, allenatore del, ha diramato la lista dei giocatoriin vista del match di Serie A contro. Ancora out Cambiaso eper i rispettivi problemi fisici. Portieri: Bardi, Ravaglia, Skorupski. Difensori: Bonifazi, De Silvestri, Kyriakopoulos, Lucumi, Lykogiannis, Posch, Sosa, Soumaoro. Centrocampisti: Aebischer, Dominguez, Ferguson, Medel, Moro, Pyyhtia, Schouten, Soriano. Attaccanti: Barrow, Orsolini, Sansone, Zirkzee. L'articolo proviene da Calcio News 24.

