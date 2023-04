Bologna | 15enne stuprata e filmata dal gruppo | denunciati cinque minori e un maggiorenne

(Di venerdì 7 aprile 2023) Obbligata a compiere atti sessuali e ripresa con i cellulari durante lo stupro. La vittima è una ragazza di 15 anni, che ha denunciato ai Carabinieri l’episodio avvenuto la sera del 18 settembre scorso nella zona delle giostre del Parco Nord, a: i militari della stazione Corticella, coordinati dalla pm Francesca Rago, hanno ricostruito i fatti e identificato gli autori della violenza diminorenni (tra cui alcune ragazze) e un. A quanto riportano Il Resto del Carlino e Repubblica, con la scusa del “gioco della bottiglia” la vittima è stata violentata da uno dei presenti mentre gli altri filmavano tutto: in segito alla denuncia i carabinieri l’hanno ascoltata in audizione protetta e hanno informato la Procura deie quella ordinaria. Al ...

Una nottata da incubo, quella vissuta da una ragazza di quindici anni appena di Bologna lo scorso 18 settembre. La ragazzina sarebbe stata costretta a compiere degli atti sessuali durante una serata con un gruppo di coetanei al Parco Nord del capoluogo. Oltre alla violenza, la ...

La vittima è una ragazza di 15 anni, che ha denunciato ai Carabinieri l’episodio avvenuto la sera del 18 settembre scorso nella zona delle giostre del Parco Nord, a Bologna: i militari della stazione ...L'orrore sulla 15enne Una storia di violenza e umiliazione quella che emerge dagli accertamenti condotti dai militari dell'Arma. La presunta violenza sessuale si sarebbe consumata all'interno del ...