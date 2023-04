Bob Sinclar anni fa alcuni turisti giapponesi mi scambiarono per Francesco Totti

(Di venerdì 7 aprile 2023) Bobafferma da dietro la console si possono pilotare le emozioni e, talvolta, suggerirle. Certo non è difficile se sei Bobe se la musica ti passa sotto le dita, e da sempre sai come fare ballare. I corpi come i pensieri. Il nuovo singolo che il deejay francese fa atterrare sul pianeta

Ha remixato molti artisti tra i quali Gloria Gaynor, Cerrone, St Germain,, Matt Bianco, Run Dmc, Digitalism e Smoke City. È stato a sua volta remixato da artisti quali Todd Terry, ...E' online il videoclip di ' Never knew love like this before ' il nuovo singolo della superstar, pubblicato da Time Records, da oggi è anche in radio e negli store e piattaforme digitali. Il popolare deejay e produttore torna così sulla scena internazionale, a distanza di quasi un ...

Bob Sinclar: «Torno col ritmo degli anni 80 per riportare buone vibrazioni» leggo.it

Intervistato da 'Leggo', il noto dj internazionale, Bob Sinclair, ha parlato del suo rapporto con l'Italia: "Devo molto del mio successo all'Italia. Per qualche ragione, inoltre, all'estero mi ...