Black out Musetti, sfuma la semifinale in Marocco. Cecchinato ok in Portogallo (Di venerdì 7 aprile 2023) Continua la crisi di Lorenzo Musetti. Il toscano anche a Marrakesh, Atp 250 in Marocco, non riesce a vincere due partite di fila in un torneo e si arrende così al non certo irresistibile francese ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 7 aprile 2023) Continua la crisi di Lorenzo. Il toscano anche a Marrakesh, Atp 250 in, non riesce a vincere due partite di fila in un torneo e si arrende così al non certo irresistibile francese ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... com0unG : @spicy4ries il blush lo voglio tantissimo ma la colorazione che serve a me che è un po’ freddina va sold out in 10… - IFDS20 : @Fabio_Martini17 @andamentolento2 @AvvocatoAtomico problemi innescati anche dal terremoto, se non ci fosse stato il… - AgoricK : @frau_simonetta È lo stesso di Black Out vite sospese - MenchiLalla : E comunque alle loro riappaccificazioni abbiamo avuto: -il terremoto -il lampione che cade -il black out -i meteor… - Felice_genoano : @GenoaCFC Complimenti ai ragazzi.???? Gran primo tempo e grandissima reazione su uno svantaggio a fronte del quale ta… -