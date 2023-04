Big tech e chip, Microsoft licenzia 59 persone in Italia E Samsung taglia la produzione dopo i conti: è crisi nera (Di venerdì 7 aprile 2023) Difficile trovare un comparto più in difficoltà di quello tecnologico. Hai voglia a usare le parole degli analisti, convinti che si tratti di un momento di maturità, cioè quello in cui un business cresciuto fino ad ora in modo esponenziale, ora vive un periodo di normalizzazione della curva di crescita. La verità è che c'è dell'altro che cova e cioè che il paradigma del tutti connessi a ogni costo inizia a stancare vecchie e nuove generazioni. Da un anno a questa parte, nel tech, sono saltati qualcosa come 300mila posti di lavoro, che è un po' come dire che un bel giorno Catania si sveglia e tutti i suoi cittadini non ci sono più. Spariti. Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 7 aprile 2023) Difficile trovare un comparto più in difficoltà di quello tecnologico. Hai voglia a usare le parole degli analisti, convinti che si tratti di un momento di maturità, cioè quello in cui un business cresciuto fino ad ora in modo esponenziale, ora vive un periodo di normalizzazione della curva di crescita. La verità è che c'è dell'altro che cova e cioè che il paradigma del tutti connessi a ogni costo inizia a stancare vecchie e nuove gezioni. Da un anno a questa parte, nel, sono saltati qualcosa come 300mila posti di lavoro, che è un po' come dire che un bel giorno Catania si sveglia e tutti i suoi cittadini non ci sono più. Spariti. Segui su affarni.it

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MilanoCitExpo : AI generativa, Big Tech in corsa per il dominio del mercato: le strategie - aldoceccarelli : #AI generativa, #BigTech in corsa per il dominio del mercato: le #strategie - Una corsa incessante e che ci pone de… - MissioneStartup : RT @wireditalia: Dopo la divisione dell'impero di Alibaba in sei unità, è toccato all'altra grande piattaforma digitale cinese https://t.co… - UnaTecnologia : RT @wireditalia: Dopo la divisione dell'impero di Alibaba in sei unità, è toccato all'altra grande piattaforma digitale cinese https://t.co… - akamasensei : AI generativa, Big Tech in corsa per il dominio del mercato: le strategie -