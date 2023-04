(Di venerdì 7 aprile 2023) "L'odiernain Tennessee di parlamentari impegnati in proteste pacifiche èe senza precedenti". Lo ha detto il presidente americano Joedopo che i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... notizienet : Biden, espulsione deputati dem scioccante, antidemocratica - 'Repubblicani hanno scelto di punire rappresentanti el… - Gianl1974 : ?? Lascialo andare - Biden sull'arresto di un giornalista americano WSJ Alla domanda sull'espulsione di diplomatici… -

"L'odiernain Tennessee di parlamentari impegnati in proteste pacifiche è scioccante, antidemocratica e senza precedenti". Lo ha detto il presidente americano Joedopo che i repubblicani hanno ...Ma quella partecipazione ha determinato la lorodalla Camera nazionale . La maggioranza ... Joel'ha bollata come un'operazione ' anti - democratica , scioccante e senza precedenti. Tre ...La Camera dei rappresentanti del Tennessee, a maggioranza repubblicana, ha votato per l'del deputato Justin Pearson , una settimana dopo che l'esponente democratico e altri due ......

Biden, espulsione deputati dem scioccante, antidemocratica - Nord ... Agenzia ANSA

(ANSA) - NEW YORK, 07 APR - "L'odierna espulsione in Tennessee di parlamentari impegnati in proteste pacifiche è scioccante, antidemocratica e senza precedenti". Lo ha detto il presidente americano ...Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha definito "scioccante" e "antidemocratico" il voto col quale la Camera dei rappresentanti ...