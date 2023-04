Biasin: «Per l’Inter Asllani è pronto, Bellanova no. Serve esperienza…» (Di venerdì 7 aprile 2023) Del poco utilizzo in campo di Asllani e Bellanova (vedi focus) da parte di Inzaghi se ne discute da tempo. Biasin, intervenuto su Radio Sportiva, rivela il pensiero dell’Inter nei riguardi dei due giovani. Di seguito le dichiarazioni del giornalista nel corso della trasmissione “Microfono Aperto”. NON È L’ETÀ – Fabrizio Biasin rivela qual è il vero pensiero dell’Inter sui due giovani Kristjan Asllani e Raoul Bellanova. Intervenuto nella trasmissione radiofonica “Microfono Aperto”, il giornalista dichiara: «Bellanova non trova spazio nell’Inter perché è giovane? L’età non centra. Se un giocatore è forte può giocare anche a 18 anni, se è in grado di stare in campo a certi livelli. Ma bisogna capire se n’è capace, ... Leggi su inter-news (Di venerdì 7 aprile 2023) Del poco utilizzo in campo di(vedi focus) da parte di Inzaghi se ne discute da tempo., intervenuto su Radio Sportiva, rivela il pensiero delnei riguardi dei due giovani. Di seguito le dichiarazioni del giornalista nel corso della trasmissione “Microfono Aperto”. NON È L’ETÀ – Fabriziorivela qual è il vero pensiero delsui due giovani Kristjane Raoul. Intervenuto nella trasmissione radiofonica “Microfono Aperto”, il giornalista dichiara: «non trova spazio nelperché è giovane? L’età non centra. Se un giocatore è forte può giocare anche a 18 anni, se è in grado di stare in campo a certi livelli. Ma bisogna capire se n’è capace, ...

