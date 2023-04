Beve un “mojito” abbandonato in stazione e inizia ad avere le convulsioni: dopo 15 minuti muore (Di venerdì 7 aprile 2023) Ha visto una bottiglietta con la scritta “mojito” abbandonata in un angolo della stazione e, senza pensarci troppo, ha bevuto un sorso del liquido che vi era contenuto. Subito ha iniziato a sentirsi male e ad avere convulsioni, quindi, nel giro di 15 minuti, è morto. All’interno della bottiglia non c’era infatti il noto cocktail, ma piuttosto una sostanza fortemente tossica. E’ quanto successo lo scorso 3 aprile a Saint Etienne, in Francia: la vittima è un ferroviere di 41 anni: secondo quanto ricostruito, l’uomo è stato tempestivamente soccorso dai paramedici ma per lui non c’è stato nulla da fare. Al momento della tragedia, con lui c’era un collega che ha ricostruito quanto accaduto alla polizia, raccontando di aver portato anch’egli alle labbra lo stesso liquido ma di non averlo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) Ha visto una bottiglietta con la scritta “” abbandonata in un angolo dellae, senza pensarci troppo, ha bevuto un sorso del liquido che vi era contenuto. Subito hato a sentirsi male e ad, quindi, nel giro di 15, è morto. All’interno della bottiglia non c’era infatti il noto cocktail, ma piuttosto una sostanza fortemente tossica. E’ quanto successo lo scorso 3 aprile a Saint Etienne, in Francia: la vittima è un ferroviere di 41 anni: secondo quanto ricostruito, l’uomo è stato tempestivamente soccorso dai paramedici ma per lui non c’è stato nulla da fare. Al momento della tragedia, con lui c’era un collega che ha ricostruito quanto accaduto alla polizia, raccontando di aver portato anch’egli alle labbra lo stesso liquido ma di non averlo ...

