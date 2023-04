Bertinoro, tre fratelli schiacciati in auto da un silos di mangimi. La conducente aveva il foglio rosa (Di venerdì 7 aprile 2023) Sono tre le persone morte in un incidente in un’azienda agricola che alleva galline a Bertinoro, in provincia di Forlì, dove secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco un silos di mangimi per animali è crollato dopo che un’auto ha urtato la struttura. Sul mezzo c’erano le tre vittime: si tratterebbe di una ragazza di 18 anni e dei fratelli più piccoli di 14 e 10 anni di origine marocchina che vivevano a Meldola. All’impatto con il silos dell’azienda agricola Casagrande, l’auto sarebbe rimasta schiacciata con le persone a bordo morte sul colpo. Dalle prime ricostruzioni su chi fossero le giovani vittime è emerso che la ragazza maggiorenne aveva il foglio rosa e stava facendo le prove per guidare nel cortile ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 aprile 2023) Sono tre le persone morte in un incidente in un’azienda agricola che alleva galline a, in provincia di Forlì, dove secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco undiper animali è crollato dopo che un’ha urtato la struttura. Sul mezzo c’erano le tre vittime: si tratterebbe di una ragazza di 18 anni e deipiù piccoli di 14 e 10 anni di origine marocchina che vivevano a Meldola. All’impatto con ildell’azienda agricola Casagrande, l’sarebbe rimasta schiacciata con le persone a bordo morte sul colpo. Dalle prime ricostruzioni su chi fossero le giovani vittime è emerso che la ragazza maggiorenneile stava facendo le prove per guidare nel cortile ...

