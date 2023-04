Bertinoro (Forlì), silos di mangimi crolla e travolge auto: tre morti - Vittime giovanissime, due minorenni (Di venerdì 7 aprile 2023) commenta Tragedia a Bertinoro, in provincia di Forlì. Un silos di mangimi è crollato nei pressi di un'azienda agricola, investendo un'auto. Le tre persone a bordo della vettura sono morte. Sul posto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 7 aprile 2023) commenta Tragedia a, in provincia di. Undito nei pressi di un'azienda agricola, investendo un'. Le tre persone a bordo della vettura sono morte. Sul posto ...

Forlì, tre ragazzi muoiono travolti dal mangime in un allevamento di pulcini

Tragedia a Forlì, tre ragazzi muoiono travolti dal mangime in un allevamento di pulcini. 7 aprile, a Bertinoro, nel Forlivese. Tre ragazzi, di cui due minorenni, sono morti.

Forlì, silos di mangimi crolla e colpisce una vettura: morti i tre giovani a bordo dell'auto

Tre giovani, tra cui due minori, sono deceduti così in un incidente che si è verificato in un'azienda agricola di Bertinoro, in provincia di Forlì. Sul posto sono presenti diverse squadre dei vigili del fuoco.