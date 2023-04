Berlusconi | Zangrillo lascia il San Raffaele attorno alle 22 30 | “Tanta gente si diverte a dire cazzate”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 aprile 2023) “C’è un sacco diche si”. Lo ha detto ai cronisti il professor Alberto, medico personale di Silviondo,22:30, l’ospedale Sandi Milano, dove l’ex premier è ricoverato in terapia intensiva e in cura chemioterapica per una leucemia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.