Berlusconi si fa forza con i comunisti. «È dura. Ma ce la farò. Come nel ‘94 quando li ho battuti» (Di venerdì 7 aprile 2023) «Sono riuscito, anche in situazioni difficili e delicate, a ritirarmi su». È quanto ha detto Silvio Berlusconi dall’ospedale San Raffaele al direttore de Il Giornale, Augusto Minzolini, in una chiamata intercorsa tra i due. Si sono sentiti questa mattina, 7 aprile, alle 9.48. Il leader di forza Italia, al terzo giorno di ricovero, ha la voce ferma e affaticata. Al telefono ricorda un aneddoto: «quando studiavo dai Salesiani ho avuto un esule russo che era fuggito dall’Unione Sovietica Come insegnante di religione. Non ci ha mai parlato di religione, ma ci ha raccontato per filo e per segno ciò che avveniva al di là del Muro. Ci diceva: in Russia oggi hai tre possibilità: o scappi all’estero, o finisci in carcere, o, peggio, sottoterra». E riferisce che nel ’94 chiese ai sondaggisti se si poteva evitare la vittoria dei ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 aprile 2023) «Sono riuscito, anche in situazioni difficili e delicate, a ritirarmi su». È quanto ha detto Silviodall’ospedale San Raffaele al direttore de Il Giornale, Augusto Minzolini, in una chiamata intercorsa tra i due. Si sono sentiti questa mattina, 7 aprile, alle 9.48. Il leader diItalia, al terzo giorno di ricovero, ha la voce ferma e affaticata. Al telefono ricorda un aneddoto: «studiavo dai Salesiani ho avuto un esule russo che era fuggito dall’Unione Sovieticainsegnante di religione. Non ci ha mai parlato di religione, ma ci ha raccontato per filo e per segno ciò che avveniva al di là del Muro. Ci diceva: in Russia oggi hai tre possibilità: o scappi all’estero, o finisci in carcere, o, peggio, sottoterra». E riferisce che nel ’94 chiese ai sondaggisti se si poteva evitare la vittoria dei ...

